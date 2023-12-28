خلاف في الشخصية.. رنا رئيس تكشف أسباب انفصالها عن خطيبها

كشفت الفنانة رنا رئيس، أسباب انفصالها لأول مرة عن خطيبها خلال حلولها ضيفة على برنامج تفاعلكم، المذاع عبر قناة العربية.



وقالت رنا رئيس: "تألمت كثيرًا بعد انفصالي عن يسري علي، إنسانة ولي مشاعر كثير، و أكيد بننجرح لأن إحنا أشخاص حقيقيين، وفي الآخر إحنا بشر، بنعيش التجربة بكل حالتها.

وتابعت رنا رئيس: لما ارتبطنا أنا ويسري علي، كنت مبسوطة، ولما انفصلنا زعلت، والانفصال تم بسبب خلاف في الشخصية مكنش باين وظهر بعد الخطوبة.

شاركت الفنانة رنا رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صور جديدة لها .

وظهرت رنا رئيس من حفل دير جيست، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأبيض الكب الستان ومنفوش بالأسود، وهو ما كشف عن التاتو الخاص بها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكيآج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.