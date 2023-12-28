كييف روسية.. موسكو تستعد للإطاحة بـ زيلينسكي وحكومته

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المدعومة من الغرب هي هدف غير معلن ولكنه “الهدف الأهم والحتمي” لعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال مدفيديف، عن آفاق محادثات السلام بين موسكو وكييف في عام 2024، إن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر العام المقبل مع بقاء أهدافها دون تغيير”.

وأوضح أن “تلك الأهداف تشمل نزع سلاح القوات الأوكرانية ورفض أيديولوجية النازية الجديدة من قبل الدولة الأوكرانية الحالية”.

وقال مدفيديف: “لا يتم الإعلان عن إزالة نظام باندروفيت الحاكم صراحة، لكنه الهدف الأهم والحتمي الذي يجب تحقيقه وسيتم تحقيقه”، في إشارة إلى حكومة زيلينسكي.

وترتبط كلمة طبانديروفيت” بستيبان بانديرا (1909-1959)، وهو زعيم قومي أوكراني تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية ويحظى الآن باحترام السلطات في كييف باعتباره بطلاً.

وقال مدفيديف، إن “أوديسا، ودنيبروبيتروفسك، وخاركيف، ونيكولاييف، وكييف، هي مدن روسية، مثل العديد من المدن الأخرى الواقعة تحت الاحتلال المؤقت من قبل أوكرانيا”، مضيفا: “كلها محددة باللونين الأصفر والأزرق على الخرائط الورقية والأجهزة اللوحية الإلكترونية في الوقت الحالي”.