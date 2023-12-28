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تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن مباراة تقام اليوم  الخميس، الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، أحداث المباراة القوية المنتظرة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، ضد نظيره فريق مودرن فيوتشر، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم 2023.

وبات من المتوقع أن يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة تغييرات على تشكيل المارد الأحمر، في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، أمام مودرن فيوتشر بملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويشارك إجباريا مصطفى شوبير، في مركز حراسة المرمى، بسبب إصابة محمد الشناوي الحارس الأول، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي من البطولة؛ إذ يعاني الأخير من شد خفيف في العضلة الخلفية.

ولنفس السبب، يشارك رامي ربيعة في خط دفاع الأهلي أمام مودرن فيوتشر غدا، بسبب إصابة ياسر إبراهيم بشد خفيف في العضلة الضامة، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

يُنتظر أن يعود الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات، ومروان عطية، إلى تشكيل الأهلي الأساسي أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

ومنح الجهاز الفني، الثلاثي «كهربا والشحات وعطية»، راحة في مباراة سيراميكا الماضية، بسبب الإجهاد الذي عانى منه الأهلي، نظرا لضغط المباريات في كأس العالم للأندية، التي فاز الاهلي بالميدالية البرونزية خلالها قبل يومين من كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر للأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما صعد فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

‎اما تشكيل  الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر فى نهائي كأس السوبر
‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير
‎في خط الدفاع: على معلول، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة.
‎خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية
‎خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

تقرر أن تنطلق صافرة بداية لقاء الأهلي وفيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، على أرضية استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

‎وتذاع أحداث المباراة عبر قناة أون تايم اسبورتس المصرية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر، إضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية وان إتش دي، بجودة عالية بدون تشفير.
 

رنا عبداالرحمن

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