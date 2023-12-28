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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن شن هجمات واسعة على جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهدف خلية تابعة لـ حزب الله اللبناني حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "نفذنا هجمات واسعة في جنوب لبنان واستهدفنا مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن مستوطنة "كريات شمونة" تعرضت لرشقة صاروخية من جنوب لبنان  حيث سقطت الصواريخ داخل المستوطنة.

وكان حزب الله اللبناني قد قصف  بالأمس "كريات شمونة" بـ30 صاروخ كاتيوشا، دعماً لشعبنا في غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على جرائم الاحتلال واستهدافه منازل المدنيين في بنت جبيل اللبنانية.

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وفي سياق متصل؛ قالت كتائب المجاهدين: نخوض اشتباكات عنيفة ومتعددة مع آليات وجنود الاحتلال خلال التوغل بمحاور التقدم في مدينة غزة، بالأسلحة المتنوعة.

حزب الله لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي

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