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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات ضد الحوثيين مع استمرار تهديدات البحر الأحمر

صدى البلد

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص واحد وثلاثة مكاتب صرافة قالت إنها ساعدت في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين نيابة عن إيران.

وفقا لـ بلومبرج، يأتي هذا الإجراء اليوم الخميس في الوقت الذي أدت فيه هجمات الجماعة المتمركزة في اليمن على السفن التي تعبر البحر الأحمر إلى إعاقة التجارة في المنطقة، ما أدى إلى إرسال نصف أسطول سفن الحاويات الذي يستخدم البحر الأحمر بانتظام على طرق أطول بكثير.

قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن هذا الإجراء "يؤكد تصميمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "الأمان كارغو إيثالات إهراكات في ناكليات المحدودة سيركيتي" ومقرها تركيا، والتي قالت إنها تعمل كقناة للأموال الإيرانية إلى شركات الحوثيين في اليمن. وفرضت الوكالة عقوبات على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية فيما يتعلق بهذه التجارة.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نبيل علي أحمد الحاضرة، رئيس جمعية الصرافين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، بدعوى أنه عمل كوسيط مالي لرعاة الحوثيين الإيرانيين وساعد في إخفاء مصدر الأموال عن طريق تحويلها إلى الريال اليمني عن طريق شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية.

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