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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. الأهلي يواصل تقدمه على فيوتشر في نهائي السوبر

صدى البلد

مرت 75 دقيقة من أحداث مباراة مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

وواصل النادي الأهلي سيطرته على اللقاء وسط إهدار الكثير من الفرصة الخطيرة على حارس مرمى محمود جنش.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.

وشهد الشوط الأول سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء وسط هجمات مرتدة من فيوتشر شكلت أحدها خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

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