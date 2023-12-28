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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

استخراج بطاقة ضريبية
استخراج بطاقة ضريبية

كيفية استخراج البطاقة الضريبيه.. يرغب عدد كبير من أصحاب المنشئات التجارية والصناعية، في معرفة كيفية استخراج البطاقة الضريبية بشكل سريع وسهل، لكي يسمح لهم بتشغيل شركاتهم بشكل قانوني، يؤمن لهم العمل في بيئة مستقرة.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 

يقدم موقع صدي البلد، خدمة معرفة كيفية استخراج بطاقة ضريبية، لصغار وكبار المستثمرين، لتسهيل الحصول علي التمويل والقروض من البنوك وتجنب المساءلة القانونية.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 

 

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

كيفية استخراج بطاقة ضريبية 

 

وتوفر البطاقة الضريبية قانونية العمل بالاضافة الي السجل التجاري، ولكن يجب الحرص علي التقديم بشكل سنوي الاقرارا الضريبي وتحديث السجل التجاري بشكل مستمر لعدم اسقاط الشكل القانوني للشركه او المصنع او العقار التجاري.

كيفية استخراج بطاقة ضريبية 

ويمكن معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال مصلحة الضرائب تجنباً للمساءلة القانونية، والحرص علي التجديد لأن بعض الأعمال التجارية  تتطلب منك تقديم صورة من الإقرارات الضريبية والسجل التجاري بشكل حديث للتعامل مع اصحاب الاعمال، ويمكن إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية، و لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة ضريبية.


الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع

صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري

تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية

صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 

  1. -اختيار المكان المناسب لمزاولة النشاط التجاري و عمل عقد إيجاراو تمليك، ويكون مسجل بالشهر العقاري، أو بإثبات التاريخ عليه،بعد ذلك تقوم بالتوجه إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع
  2. -تقوم بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على  البطاقة الضريبية من خلال مصلحة الضرائب (طلب مجاني بدون رسوم).
  3. -يقوم مندوب مصلحة الضرائب بتحديد موعد لمعاينة مقر المشروع خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ تقديم الأوراق.
  4. -يقوم الموظف المختص بعمل معاينة لمقر المشروع، الغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع
     
  5. -مطابقة البيانات المذكورة في استمارة التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
     
  6. بعد -الموافقة سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليمك رقم السجل الضريبي.
  7. -من الافضل المبادرة  باستخراج بالطاقة الضريبية وهذا يتيح يتيح الحصول على تخفيض من مصلحة الضرائب.
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