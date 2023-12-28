اشتداد الاشتباكات في شرق الكونغو الديمقراطية بين الجيش ومتمردي إم 23

تصاعدت الاشتباكات بين متمردي حركة "إم 23" الأقوياء والجيش في أجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما ينتظر الكونغوليون نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الحالي.

وفي أعقاب الانتخابات، استأنف متمردو حركة 23 مارس هجماتهم على مواقع مقاتلي المقاومة للدفاع عن النفس والجيش الكونغولي بالقرب من بلدة ساكي في مقاطعة شمال كيفو الشرقية.

وقال السكان المحليون إن الهجمات وقعت في التلال المحيطة بقرية موشاكي، التي استولى عليها المتمردون مؤخرًا، وقرية كاروبا، وكلاهما تقعان في منطقة تسمى إقليم ماسيسي، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وانتقد أومبيني بالينجين، أحد سكان ساكي، الظروف التي يقضي فيها أشخاص مثله موسم عيد الميلاد.

وقال بالينجين: "منذ 20 ديسمبر، بعد الانتخابات، بدأت الاشتباكات في جبال موشاكي، حيث يفر الناس ويصلون بأعداد كبيرة هنا في ساكي". "لم يكن عيد الميلاد جيدًا جدًا، لأننا كنا نظن في كل ثانية أن متمردي M23 سيدخلون المدينة، حيث كان هناك طقطقة الرصاص وانفجار القنابل بأعداد كبيرة".

وفي بيان قرأه اللفتنانت كولونيل غيوم نجيكي كايكو، المتحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية في شمال كيفو، هدد الجيش باتخاذ إجراءات ضد المتمردين والجيش الرواندي، الذي تتهمه جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم المتمردين.

وقالت كايكو إن المتمردين يهاجمون المواقع التي يسيطر عليها الجيش الموالي وقوات الاحتياط كل يوم، متجاهلين وقف إطلاق النار الذي أوصى به المجتمع الدولي.

وادعى أن القوات الرواندية تواصل دخول الأراضي الكونغولية، مما يؤدي إلى تعطيل عملية وقف إطلاق النار.

وتنفي رواندا هذا الاتهام.

وقد تم الإبلاغ عن حالات نزوح جديدة للمدنيين منذ الأسبوع الماضي نتيجة لهذه الاشتباكات، ودعا المدافع عن حقوق الإنسان في إقليم ماسيسي، توموسيفو بازونغو، الحكومة إلى إيجاد حلول للوضع الإنساني الذي يواجه النازحين داخلياً، حيث أن عمال الإغاثة غير قادرين على الاستجابة بشكل طبيعي للنازحين. احتياجات النازحين.

وتم استبعاد ماسيسي ومنطقة أخرى هي روتشورو من العملية الانتخابية بسبب الوضع الأمني في الجزء الشرقي من الكونغو. ومثل موشاكي، أصبحت روتشورو في أيدي متمردي حركة 23 مارس.