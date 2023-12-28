تعرف على ختام تعاملات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع | فيديو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية سجل رأس المال السوقي مستوى 1.594 تريليون جنيه مقابل مستوى 1.681 تريليون جنيه أمس.

وأضافت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.02% عند 24600.45 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.05% عند 5459.26 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.24% عند 7846.99 نقطة.