هجاص.. تعليق ناري من إمام عاشور على الشامتين

عبر أمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن سعادته للفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بنتيجة ٤-٢، في المباراة التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ووجه عاشور رسالة لكل الشامتين فيه على حد تعبيره في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء قائلا:" اهدوا شوية.. انا كدة كدة مش متابع ومركز في شغلي، ولولا ان في سيستم داخل الأهلي كنت رديت، في شخص هجاص انتوا عارفينه حابب اقوله دي أول بطولة ليا وأنا تالت كاس عالم"

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الأضافية ٣٠ دقيقة على شوطين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، وتشير النتيجة لتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الأول بعد عرضية من ركنية على معلول.

ونجح الشحات في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ من عمر الشوط الأول بعد صناعة من كهربا.

وشهد الشوط الأول سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء وسط هجمات مرتدة من فيوتشر شكلت أحدها خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

ونجح عمر السعيد من الضغط على مصطفى شوبير في الدقيقة ٧٧ من عمر اللقاء ليسجل الهدف الأول لفيوتشر، وبعدها في الدقيقة ٨٠ نجح محمد محمود في تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعقب تسجيله للهدف اعتذر لجماهير الأهلي على التسجيل في مرماهم بصفته لاعبا سابقا في النادى الأهلي.

ونجح موديست في تسجيل الهدف في الدقيقة ١١٤ من عمر اللقاء برأسية بعد عرضية على معلول.

وبعدها في الدقيقة ١١٦ نجح كريم فؤاد في تسجيل الهدف الرابع بعد خطأ من دفاع فيوتشر.

وواصل النادي الأهلي سيطرته على اللقاء وسط إهدار الكثير من الفرصة الخطيرة على حارس مرمى محمود جنش.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض مباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.