توقعات برج الثور 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج الثور البحث عن كل ما هو جديد، يميل إلى المعرفة والبحث عن الثقافات المختلفة، يعشق السفر للتعرف على عادات وتقاليد مختلفة.

وإليكم في هذا التقرير توقعات برج الثور 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

توقعات برج الثور 2024

سيتم الانتهاء من العمل الذي كان معلقًا لبعض الوقت هذا العام، سوف يتنازل المنافسون، وسيكون هناك عمل على توسيع وتجديد وتحديث الصناعة التي سيتم تكبد الإنفاق عليها، سيكون هناك توتر في الشراكة، سوف يتغير الوضع بمساعدة شخص كبير، سوف تعود الأموال المعلقة، سيكون هناك بعض الهدر الذي لن يعود بأي فائدة.

توقعات برج الثور مهنيا 2024

قد يواجه رجال الأعمال والتجار خسارة في الأعمال الخاصة بهم، ومن المهم تسوية هذه المشكلة دون تأخير.

توقعات برج الثور 2024 صحيا

قد يحدث التهاب المفاصل أو ألم في العين أو مشاكل أسفل الخصر أو كسور. تجنب الأمراض الناجمة عن الغازات والصفراء.

توقعات برج الثور 2024 عاطفيا

ستكون هناك تقلبات إيجابية في الحياة العاطفية، ستحصل بعض الإناث على الدعم من الوالدين، ابتعد عن الجدال لأن هذا قد يؤدي إلى الفوضى، من الجيد قضاء المزيد من الوقت معًا وأن تكون منفتحًا أيضًا في التواصل، قد يتمكن مواليد برج الثور الذين انفصلوا مؤخرًا من التصالح مع الحبيب السابق.