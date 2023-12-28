لأول مرة.. الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان مرحلة الاستقرار في غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، إن وزير الدفاع لويد أوستن، ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستعدادات لمرحلة الاستقرار التي ستلي العمليات القتالية الكبرى.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة بايدن مصطلح "مرحلة الاستقرار"، حيث تكثف تدريجيا خطابها الهادف إلى إقناع إسرائيل بإنهاء المرحلة الحالية عالية الحدة من القتال.

ولم تقدم إسرائيل أي إشارة تذكر إلى أنها تخطط للقيام بذلك قريبًا، حيث قال جالانت مؤخرًا إن القتال العنيف سيستمر لعدة أشهر أخرى.

وأضاف بيان البنتاجون أن أوستن "أكد عزم الولايات المتحدة على ضمان عدم قدرة حماس بعد الآن على تهديد أمن إسرائيل وشدد على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية".

وجاء في البيان أن الجانبين "ناقشا أيضًا التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان، وهجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجمات الحوثيين على التجارة الدولية في البحر الأحمر".