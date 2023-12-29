الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ النادي الأهلي بعد فوزه بكأس السوبر المصري

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهاني للنادي الأهلي وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وكتب محمد فاروق عبر فيسبوك: يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التهاني للنادي الأهلي وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري ويشكر الفرق المشاركة على الأداء المشرف .

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة يحصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.