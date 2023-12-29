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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج وسوف وشيرين ونجوى كرم يحيون أحدث الحفلات الغنائية ضمن موسم رأس السنة

صدى البلد

يحيى كل من النجوم جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، حفلاً غنائياً في دبى يوم 31 ديسمبرضمن حفلات موسم رأس السنة لعام2024

وتمكنت أغنية نجم عالي للفنان جورج وسوف من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتبوب ” .

وحققت أغنية نجم عالي مشاهدات اقتربت من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها باقل من 24 ساعة فقط .

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الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

وقد أعلنت شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب من أيام بمجرد الإعلان تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل .

وخلال الفترة الماضية  ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك .

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وأطلقت الفنانة نجوى كرم، قناة جديدة لها خاصة عبر واتساب خلال الأيام الماضية، وذلك للتواصل مع جمهورها ومحبيها لتكون أول فنانة تطلق هذه القناة على واتساب. 

وأكدت نجوى كرم، على سعادتها بهذا الامر كونها تعيش دائما على التفاعل مع جمهورها، وقالت نجوى كرم : "مثل ما بستعمل WhatsApp بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكم انتوا كمان، لتكونوا قريبين مني وأكون قريبة منكم أكتر".

جورج وسوف نجوى كرم شيرين عبد الوهاب حفلات موسم رأس السنة رأس السنة 2024

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