جورج وسوف يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ نجم عالي

تمكنت أغنية نجم عالي من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتبوب ” .

وحققت أغنية نجم عالي مشاهدات اقتربت من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها باقل من 24 ساعة فقط .

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.



أحدث أغاني جورج وسوف:

وكانت قد أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

وكان قد تحدث المطرب وائل جسار، عن تصريحه المثير للجدل عندما طالب المطرب جورج وسوف بإعتزال الغناء بسبب حالته الصحية، موضحا أنه لم ينزعج من تصريحه حيث جلس معه وأوضح له ما كان يقصده من تلك التصريحات.

وقال وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "جورج وسوف مزعلش مني أنا قعدت معاه وهو كان متفهم اللي أقصده وهو يعرف أنا قد إيه بحبه ومتأثر بيه وهو فنان بمعنى الكلمة، وأنا اتعلمت منه كتير وربنا يديله الصحة ويتحفنا دايما بأعمالنا الجديدة اللي بتروق دماغنا".