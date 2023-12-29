نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب على صفحته الشخصية منشور للتحذير من برد الشتاء .

كثير من المصريين يعشقون المغات فهو مشروب مشهور من قديم الزمان وقدمت هيئة الاغذية والتغذية طرق تصنيع المعدات

بعد التأكد من انتشار متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى JN.1 في العديد من البلدان منه منظمة الصحة العالمية، تدارجت العديد من التساؤلات في اذهان الكثيرون، منها مدى قابلية العدوى بالنسبة للأطفال.

أثارت الفنانة رنا رئيس جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعد انفصالها عن خطيبها.

وقد كشفت أن سبب انفصالها عن خطيبها كان في خلاف في الشخصية لم يكن واضحا، وظهر بعد الخطوبة.