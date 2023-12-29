من هم الأكثر عرضة بمتحور كورونا الجديد ... هل الأطفال منهم؟

بعد التأكد من انتشار متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى JN.1 في العديد من البلدان منه منظمة الصحة العالمية، تدارجت العديد من التساؤلات في اذهان الكثيرون، منها مدى قابلية العدوى بالنسبة للأطفال.



أكد الدكتور أيمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الأطفال يمكن بالفعل أن يصابوا بمتحور JN.1 ، لاسيما أنه متحور سريع الانتشار والعدوى، ومع تواجد الأطفال في المدارس وبالأخص المدارس الحكومية التي بها تتكدس بها الفصول بأعداد كبيرة من الأطفال مما يسهل العدوى خاصة مع عدم وجود تهوية في الفصول.



وأوضح الدكتور أيمن سالم، أنه يجب الحرص على الوقاية في الأطفال والكبار أيضا لسهولة انتقال العدوى فيما بينهما، فالطفل يمكن أن يعدي الكبير والعكس، وكما تعودنا أن الوقاية خير من العلاج.



وأشار أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إلى أن سبل الوقاية متعددة اهمها الحرص على تهوية المنازل بإستمرار ففي الشتاء يقع كثيرون في خطأ جسيم وهو إغلاق النوافذ تماما خوفا من المناخ البارد وهذا الأمر خطأ، حيث يجب تجديد هواء البيوت يوميا، والحرص على تعقيم الأسطح بشكل دائم.



واستطرد الدكتور أيمن سالم حديثه عن وقاية أطفالنا مؤكدا الي أن الفصول في المدارس يجب تهويتها أيضا ويجب نظافة الطاولة التي يجلس عليها الطفل وتعليمهم من قبل عامل النظافة في المدرسة، مشددا على ضرورة غسل الطفل ليديه كل ساعتين على الاقل وقبل أن يتناول طعامه في المدرسة، ويجب عزل الأطفال المصابين على الفور.



وأوضح أنه يجب على اي ام اذا تأكدت من إصابة طفلها الا تجعله يذهب الي المدرسة حتى وان كان لديه امتحان فيمكن تعويض هذا الامتحان في وقت اخر، لأنه وجود طفل واحد مصاب يعني إصابة العشرات في المقابل، ويجب ارتداء الطفل الكمامة على أن يقوم بخلعها بعيدا عن الأماكن المزدحمة بين الحصص الدراسية.



وأوصى سالم بضرورة التغذية الصحية التي تعمل على رفع المناعة والنوم بانتظام وبشكل كاف، وممارسة الرياضة وشرب كمية كبيرة من السوائل والماء فيما لا يقل عن ٣ لتر يوميا.



ونصح، بمجرد ظهور أعراض على الطفل بسرعة التوجه للطبيب المختص من أجل تلقي العلاج السليم.