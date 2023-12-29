عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من هم الأكثر عرضة بمتحور كورونا الجديد ... هل الأطفال منهم؟

صدى البلد

بعد التأكد من انتشار متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى JN.1   في العديد من البلدان  منه منظمة الصحة العالمية، تدارجت العديد من التساؤلات في اذهان الكثيرون، منها مدى قابلية العدوى بالنسبة للأطفال.


أكد الدكتور أيمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الأطفال يمكن بالفعل أن يصابوا بمتحور JN.1 ، لاسيما أنه متحور سريع الانتشار والعدوى، ومع تواجد الأطفال في المدارس وبالأخص المدارس الحكومية التي بها تتكدس بها الفصول بأعداد كبيرة من الأطفال مما يسهل العدوى خاصة مع عدم وجود تهوية في الفصول.


وأوضح الدكتور أيمن سالم، أنه يجب الحرص على الوقاية في الأطفال والكبار أيضا لسهولة انتقال العدوى فيما بينهما، فالطفل يمكن أن يعدي الكبير والعكس، وكما تعودنا أن الوقاية خير من العلاج.


وأشار أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إلى أن سبل الوقاية متعددة اهمها الحرص على تهوية المنازل بإستمرار ففي الشتاء يقع كثيرون في خطأ جسيم وهو إغلاق النوافذ تماما خوفا من المناخ البارد وهذا الأمر خطأ، حيث يجب تجديد هواء البيوت يوميا، والحرص على تعقيم الأسطح بشكل دائم.


واستطرد الدكتور أيمن سالم حديثه عن وقاية أطفالنا مؤكدا الي أن الفصول في المدارس يجب تهويتها أيضا ويجب نظافة الطاولة التي يجلس عليها الطفل وتعليمهم من قبل عامل النظافة في المدرسة، مشددا على ضرورة غسل الطفل ليديه كل ساعتين على الاقل وقبل أن يتناول طعامه في المدرسة، ويجب عزل الأطفال المصابين على الفور.


وأوضح  أنه يجب على اي ام اذا تأكدت من إصابة طفلها الا تجعله يذهب الي المدرسة حتى وان كان لديه امتحان فيمكن تعويض هذا الامتحان في وقت اخر، لأنه وجود طفل واحد مصاب يعني إصابة العشرات في المقابل، ويجب ارتداء الطفل الكمامة على أن يقوم بخلعها  بعيدا عن الأماكن المزدحمة بين الحصص الدراسية.


وأوصى سالم  بضرورة التغذية الصحية التي تعمل على رفع المناعة والنوم بانتظام وبشكل كاف، وممارسة الرياضة وشرب كمية كبيرة من السوائل والماء فيما لا يقل عن ٣ لتر يوميا.


ونصح، بمجرد ظهور أعراض على الطفل بسرعة التوجه للطبيب المختص من أجل تلقي العلاج السليم.

الكمامة أمراض الصدرية الأمراض الصدرية الصحة العالمية المدارس الحكومية الوقاية خير من العلاج فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

مفاجأة سعيدة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب

بعد آلالاف السنين.. مومياء مراهقة مصرية تكشف مفاجأة غير متوقعة

استمرار هبوط الذهب.. وسعر الجرام عيار 21 مفاجأة اليوم الجمعة 29-12-2023

النقل تطلق تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة للوزارة | إليك الموعد

ناقد رياضي عن إمام عاشور: واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك

زيلينسكي: صادرات ممر البحر الأسود البديل تبلغ 12 مليون طن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذي ومفيد .. طريقة عمل المغات

من هم الأكثر عرضة بمتحور كورونا الجديد ... هل الأطفال منهم؟

أسرع دليفري في مصر ينقذ موديست.. الفرنسي يفطر على هدف ببطولة السوبر

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

شاهد .. سقوط إمام عاشور أثناء احتفاله بكأس السوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ