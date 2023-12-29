قوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة على أطراف بلدة البستان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة على أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

واستشهد وأصيب، صباح اليوم، عشرات المواطنين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.