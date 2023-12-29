التنمر والمرض.. طرح البرومو الدعائي لفيلم إليسا الوثائقي على نتفليكس

طرحت منصة نتفليكس البرمو الدعائى للفيلم الوثائقي It's Ok عن المطربة إليسا، والمفترض عرضه يوم 25 من شهر يناير القادم.



ويسرد الفيلم تجربة إليسا الفنية، منذ بداية عملها كممثلة على المسرح إلى أن أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها.



وكشف البرومو حديث إليسا خلال الحفل عن مراحل مختلفة فى حياتها العملية وخاصة مرحلة إصابتها بالكانسر، حيث أكدت إليسا أن الإصابة جائت بعد علاقة حب فاشلة “علاقة توكسيك” على حد تعبيرها، وتخطت هذه التجربة بعد خضوعها لعلاج هرموني.



وتحدثت أيضا إليسا خلال الفيلم الوثائقي عن مرحلة مهمة فى مشوارها الفني وهي المرحلة التى تعرضت فيها إلى التنمر بسبب فمها، مشيرة أن الجمهور فى بداية مشوارها كان يقوم بالتنمر عليها بسبب فمها ، إلا أنها أثبتت لهم موهبتها وأجبرتهم على محبتها واحترامها.



إليسا.. بتمايل على البيت

وحققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال.

أحدث أعمال إليسا

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.