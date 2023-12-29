عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التنمر والمرض.. طرح البرومو الدعائي لفيلم إليسا الوثائقي على نتفليكس

إليسا من الفيلم الوثائقي
إليسا من الفيلم الوثائقي

طرحت منصة نتفليكس البرمو الدعائى للفيلم الوثائقي It's Ok عن المطربة إليسا، والمفترض عرضه يوم 25 من شهر يناير القادم.

ويسرد الفيلم تجربة إليسا الفنية، منذ بداية عملها كممثلة على المسرح إلى أن أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها.

وكشف البرومو حديث إليسا خلال الحفل عن مراحل مختلفة فى حياتها العملية وخاصة مرحلة إصابتها بالكانسر، حيث أكدت إليسا أن الإصابة جائت بعد علاقة حب فاشلة “علاقة توكسيك” على حد تعبيرها، وتخطت هذه التجربة بعد خضوعها لعلاج هرموني.

وتحدثت أيضا إليسا خلال الفيلم الوثائقي عن مرحلة مهمة فى مشوارها الفني وهي المرحلة التى تعرضت فيها إلى التنمر بسبب فمها، مشيرة أن الجمهور فى بداية مشوارها كان يقوم بالتنمر عليها بسبب فمها ، إلا أنها أثبتت لهم موهبتها وأجبرتهم على محبتها واحترامها.
 

إليسا.. بتمايل على البيت 

وحققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال. 

أحدث أعمال إليسا 

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.

منصة نتفليكس المطربة إليسا إليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

بعد موجة الأمطار الغزيرة الساعات الماضية|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة

موضوعات متعلقة

3 ساعات متواصلة.. روبي تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

لليوم الثاني على التوالي .. رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "أهي مشيت"

أغنية «كم بيبى كم» لـ محمد رمضان تتخطى حاجز 750 مليون مشاهدة

أخبار الفن.. حنان مطاوع تتسلم جائزة أشرف عبد الغفور.. ومصطفى كامل يعود للسينما مرة أخرى

بعد غياب طويل.. مصطفى كامل يعود للسينما مرة أخرى

حنان مطاوع تتسلم جائزة أشرف عبد الغفور وتكريم نبيلة عبيد.. أبرز لقطات من حفل الدير جيست

أسامة كمال عن ذكرى ملحمة المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي: ما أشبه اليوم بالبارحة|فيديو

كله فالصو.. ديو يجمع أحمد سعد وبهاء سلطان في عصابة عظيمة

ترشيحاتنا

دعاء للميت آخر جمعة في 2023.. 10 كلمات تجعله من المنعمين بقبره

مقتل ضابط إسرائيلي من لواء النحال خلال معركة عنيفة مع القسام

كتائب شهداء الأقصى تتصدى للاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس

للتحقيقات.. حبس ربة منزل ونجليها سرقوا مسنة وأنهوا حياتها بسوهاج

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

رأيت زوج أختي مع امرأة غيرها فهل أخبرها؟.. اعرف رأي الشرع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ