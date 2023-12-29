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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

التغييرات المناخية وآليات التكيف.. محاضرة توعوية بثقافة حاجر العديسات بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التغييرات المناخية واليات التكيف" ألقاها د. محمود السيد موضحا مصطلح المناخ، وماهي التغييرات المناخية، ودور التلوث الصناعي في أحداث تغييرات المناخية لها تأثير كبير ومباشر على كل دول العالم، وماهي الآليات التى اتبعتها الدولة لمواجهة مشكلات التغييرات المناخية.

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عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أثر الكلمة في النفوس" ألقاها محمد إبراهيم موضحا مفهوم الكلام من أنواع الكلمة، وأثر الكلمة في الدنيا والآخرة، وثمرات الكلمة الطيبة، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "حقوق الأبناء على الآباء" ألقاها محمد الصادق موضحا حقوق الأبناء ورعايتهمكما أعد ورشة حكي بعنوان "الطفل ذوي القدرات الخاصة وكيفية التعامل معه" أوضح محمد علي الأهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ونماذج من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واهتمام الدولة بهم.

أعد قصر ثقافة الطفل يوم ثقافي لمدرسة أبو الجود الابتدائية المشتركة، تضمن دوري ثقافي أسئلة متنوعة ثقافية وفنية نفذتها وفاء أبو العلمين، وورشة فنون تشكيلية نفذتها أميرة حمودة وشيماء عبد الواجد، وأعد عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "الفأر الذكي" أداء هناء عباس وأسماء عباس، وعرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد، بينما نفذ قصر ثقافة حسن فتحي معرض لأعمال الرسم نفذها محمد إبراهيم.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة التلوث الصناعي الصعيد الثقافي ثقافة الاقصر ثقافة حسن فتحى قصر ثقافة الطفل قصر ثقافة الطارف

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