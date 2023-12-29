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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاش مايوه.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. 

وظهرت نسرين طافش، في الصور بإطلالة صيفية مرتديه كاش مايوه بالون الفوشيا متميزة من علي البحر أثناء ونالتالصور إعجاب متابعيها. 

وظهرت نسرين طافش، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 

 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخي فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضي، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخي فوق الشجرة" ثاني تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة رمضان هذا العام كريم عبد العزيز مسار إجباري مايوه نسرين طافش نادى الرجال السرى نسرين طافش

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