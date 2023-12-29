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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيخ مشايخ شمال سيناء: شهدنا طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي|فيديو

شيخ مشايخ شمال سيناء
شيخ مشايخ شمال سيناء

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء، إن سيناء شهدت طفرة غير مسبوقة في التنمية وذلك في عهد الرئيس السيسي، متابعًا أنه في العصور السابقة كانت التنمية يُسمع عنها فقط على الورق.
 

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وأضاف “الخرافين” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن القطيعة التي كانت توجد بين مصر وسيناء انتهت نهائيًا، من خلال إقامة الأنفاق وتسهيل دخول المنتجات السيناوية إلى مصر.
 

وأشار الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء إلى أنه تم وضع خطة لتنمية سيناء بـ 742 مليار، مؤكدًا أن هذا الرقم غير مسبوق.

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