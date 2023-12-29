خطة إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أولى عمليات نموذج المحاكاة لإخلاء مبنى المديرية، لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر تنفيذة بمحافظة شمال سيناء، تحت إشراف إيهاب حسن عبدالوهاب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور المستشار العسكري بالمحافظة، فى إطار حرص المسؤولين بالدولة على وضع استراتيجية عامة للاستعداد الجيد تحسباً لحدوث أزمات أو كوارث.



من جانبه.. أشاد وكيل الوزارة بهذه الخطوة الهامة التي تهدف لتجنب حدوث الكوارث والسيطرة عليها حال حدوثها، بجانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وأشاد “حسن عبدالوهاب“ بوعي المشاركين في التجربة وحسن الأداء والتنظيم الجيد لنموذج المحاكاة، موجهًا بإستمرار التدريب لتقليل الوقت المخصص للإخلاء حال حدوث الكارثة.







خطة إخلاء:

وقال إن المديرية وضعت خطة لإخلاء المبنى بمشاركة مسئولي الأزمات والأمن، حيث تم خلال التجربة تشغيل الإنذار، فتح البوابات الأمامية للمبنى ،فصل الكهرباء عن المبنى والتأكد من عدم وجود أى شخص بالأدوار العليا، نزول جميع المتواجدين من البوابة الرئيسية.





وأضاف أنه تم وضع خطة مسبقة لكيفية التعامل مع حدوث أى أزمة، تبدأ من تشغيل الإنذار بجميع المبنى، فتح جميع البوابات الخاصه بالمبنى، وفصل التيار الكهرباء عن المبنى، ونزول جميع المتواجدين بالأدوار العليا من خلال الدرج وذلك بفصل الكهرباء.