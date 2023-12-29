دوي صافرات إنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الفلسطينية

أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية، اليوم الجمعة، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة، مرجليوت، مسكاف عام، كفار يوفال، معيان باروخ، المنارة، المطلة، كفار جلعادي، بيت هيلل في أصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق من اليوم ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة على أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

واستشهد وأصيب، صباح اليوم، عشرات المواطنين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.