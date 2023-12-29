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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمومية شركات السياحة تطالب بتسهيلات إستيراد السيارات ومحاربة الكيانات غير الشرعية.. صور

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة

‏وجًهت الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأكدت الجمعية أن خروج الجماهير الغفيرة لاختيار الرئيس تأكيد على ثقة الشعب في القيادة السياسية وحرصها على استمرار عملية التنمية الشاملة والتطوير والتحديث بكافة المجالات.

 وأضاف الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات أن تولى الرئيس السيسى فترة رئاسية جديدة تعني استمرار الدعم الكبير والغير مسبوق الذي يشهده قطاع السياحة في عهد الرئيس ، والذي يؤكد إيمان الرئيس السيسي بأهمية صناعة السياحة للاقتصاد القومي.


ووجهت الجمعية الشكر إلى الحكومة لما تبذله من جهد في خدمة القطاع واستمرار التشاور والتنسيق المستمر , والشكر كذلك إلى وزارة السياحة والآثار للتنسيق والتناغم الكبير بينها وبين القطاع السياحي الخاص والغرف السياحية.

وأشادت الجمعية بالتنسيق والتشاور بين اتحاد الغرف السياحية والغرفة بما يصب في صالح قطاع السياحة.


جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وبحضور سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة و أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين وكريم المنباوي وتامر أيوب وإيهاب المهدي وشريف صالح  وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار  والمحاسب القانوني للغرفة فتحي سعيد والمدير التنفيذى للغرفة اسامة عمارة.
 

بدأت أعمال الجمعية العمومية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وقد وافقت الجمعية العمومية على الحساب الختامي للغرفة عن العام المنقضي وكذلك الموازنة التقديرية للعام الجديد.

 وشهد الجمعية مناقشات حول عدد من القضايا والملفات التي تهم قطاع السياحة بشكل عام وشركات السياحة على وجه الخصوص , حيث طالبت الجمعية بضرورة تقديم تسهيلات لاستيراد السيارات بكافة انواعها لرفع مستوى جودة النقل السياحي المصري وبما يصب في صالح صناعة السياحة , كما طالبت الجمعية العمومية بزيادة حملات مواجهة عمل السماسرة والكيانات الغير شرعية في صناعة السياحة وتشديد الرقابة في هذا المجال للحد من المخاطر الجسيمة بسبب عمل هذه الكائنات في الأنشطة السياحية كما طالبت الجمعية بالإسراع في تنفيذ مشروع إسكان الغرفة في مدينة 6 أكتوبر l.
 

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بما قدمته لجنة تسيير أعمال الغرفة في كافة المجالات خاصة الرعاية الطبية للاعضاء وفي التدريب وتسهيل عمل الشركات في مختلف الأنشطة السياحية خاصة الحج والعمرة.
 

ووجهوا الشكر إلى الجهاز الإداري للغرفة برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي وجميع العاملين اولا لدورهم في التسهيل على شركات السياحة بمختلف أنشطتها وثانيا لتميزهم في إدارة الملفات المختلفة والتي نتج عنها سرعة الأداء بالغرفة و ارتفاع إيراداتها.

من جانبها نقلت سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار في كلمتها بالجمعية شكر وزير السياحة والاثار السيد احمد عيسي لشركات السياحة لجهدهم في تحقيق النمو السياحي وثقته في استمرار تميز ونجاح الشركات بمختلف أنشطتها.

وشددت على أن توجيهات الوزير المستمرة بتقديم كل سبل الدعم للغرف السياحية لخدمة أعضاء الجمعيات العمومية ودعم جهود تطوير ونمو صناعة السياحة.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجان لرصد ومكافحة الكيانات غير الشرعية العاملة بالنشاط السياحى دون الحصول على تراخيص من الوزارة، حيث تم رصد أكثر من 300 كيان غير شرعي بمحافظات (جنوب سيناء – البحر الاحمر –القاهرة الكبري – الدقهلية – الشرقية)، وسيتم استمرار أعمال اللجان بشكل دوري لحين القضاء على تلك الظاهرة.             
وأضافت سامية سامى إن التعاون القائم بين الوزارة و غرفة الشركات كان له الأثر الكبير فى نجاح نشاط السياحة الدينية وتنظيم سفر المعتمرين والحجاج مؤكدة استمرار نمو نشاط شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية خلال موسم العمرة الحالي، وبعده موسم الحج، مشيرة الي وقالت إن هناك توجيهات بتيسير إجراءات كافة الخدمات المقدمة لشركات السياحة و رقمنتها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي، توفيرا للوقت والجهد، حيث تم الإنتهاء من رقمنة أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لشركات السياحة                            
 

من جانبه عرض أيهاب المهدي عضو لجنة تسيير الأعمال فكرة مشروع للتحول الرقمي لشركات السياحة لتوفير تجربة سياحية فريدة ومستدامة في مصر، يهدف المشروع لتجميع الشركات المرخصة وعرض منتجاتها السياحية فيما بينهم (B2B) ، او مباشرة (B2C) ، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى خدمات عالية الجودة وموثوقة مع إتاحة الفرصة للتبادل التجاري التكنولوجي بين الشركات وبعضها في عرض وبيع جميع المنتجات السياحية وتشجيع الشركات على التعاون فيما بينها لتبادل لتقديم خدمة سياحية مميزة ودعم السياحة المستدامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والحفاظ على التراث الثقافي والحضاري.

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