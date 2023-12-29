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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. حصاد جامعة حلوان الأسبوعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان العديد من الأحداث والفعاليات على مدار الأسبوع، أبرزها إرسال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادى جامعة حلوان بجولة تفقدية للصالة المغطاة والملاعب الرياضية بهدف متابعة استعداد الجامعة لافتتاح نادي جامعة حلوان الذى سوف يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وفى إطار أواصر التعاون المثمر والبناء بين جامعة حلوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدت اختبارات لاختيار أفضل العناصر من الفنيين المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمبنى الامتحانات بجامعة حلوان، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتمت الاختبارات على ثلاث مراحل لـ 17 ألف متقدم.

كما وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون بين مركز بحوث التنمية التكنولوجية بالجامعة وشركة الجمعية للبترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها الأستاذ ناصر شومان رئيس مجلس الإدارة.
ويأتى ذلك فى إطار دور مركز بحوث التنمية فى خدمة المجتمع الصناعي.

واستقبل الدكتور السيد قنديل وفد مشروع مبادرة تميز المعلم التي تشارك فيها كلية التربية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وذلك في إطار مشاركة كلية التربية بجامعة حلوان في تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

ونظمت جامعة حلوان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتقام الفعالية تحت عنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023 "،  بهدف نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، خاصة بين طلاب الجامعة كونهم قادة المستقبل.

كما كرّم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، العقيد عبد الرحمن محمد مدير إدارة التربية العسكرية السابق بالجامعة، تقديرًا لجهوده الكبيرة خلال فترة عمله كمدير للتربية العسكرية بالجامعة.

كما قدم التهنئة للعقيد عماد حمدي إبراهيم بمناسبة تعيينه مديرًا جديدًا لإدارة التربية العسكرية بالجامعة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية وتعزيز مشاركة الطلاب بها، افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يوم الجاليات للطلاب الوافدين الذى نظمه رعاية الشباب بكلية الطب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية لتبادل الثقافات بينهم، حيث اشترك باليوم ١٤ جالية من طلاب الكلية من دول (السودان و السعودية واليمن وسوريا والهند ونيجيريا والأردن والبحرين وجيبوتي وتشاد وعمان والصومال وأريتريا)، بالإضافة إلى الطلاب المصريين.

وانطلقت فعاليات المهرجان البيئي لأسرة أصدقاء البيئة بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان وتضمن العديد من الأنشطة البيئية مثل تنظيف وتجميل أمام مبنى الكلية، ودهان بوابة الكلية، وكذلك الرصيف أمام المبنى، ودهان المقاعد والبرجوله ، إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها.

كما شاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2024 والمشاركة في حفل افتتاح "Ripple Summit 2023"، القمة الأولى لمركز ريادة الحاضنات Incubators والمسرعات Accelerators بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بمشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية.

ونظم قسم الالعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات الجامعة، وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة  الشهيد الرفاعي ل51 للعام الجامعي 2023 _ 2024.

كما أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب  نتيجة مسابقة أفضل CD لأفضل الأبحاث والافكار والاختراعات والابتكارات  العلمية على مستوى كليات الجامعة، ويأتي ذلك تأكيداً على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأيضا أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية.

وفى جانب اهتمام الجامعة بالنهوض بالبحث العلمي، نظم مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP، وذلك لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات، وهدفت الندوة إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وتحضير الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.


 

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الإحتفال باليوم العالمى التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف صبحي الدكتور السيد قنديل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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