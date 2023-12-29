لعنة الفراعنة حلت عليها.. جرائم جعلت الجيزة تريند 2023

عام كامل كان لمحافظة الجيزة فيه نصيب الأسد من جرائم الرأي العام التي تصدرت "تريند" جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لما لتلك المحافظة من أبعاد مترامية الأطراف وتنوع في طبيعة سكانها من الطبقات الراقية والريفية والصعيدية والشعبية.

منذ بداية عام 2023 ولم تتوقف لحظة مديرية أمن الجيزة عن حل ألغاز الجرائم البشعة التي ما تثير غالبيتها الجدل.. قيادات مديرية أمن الجيزة متمثلة في اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قضوا ذلك العام في التنقل من قسم شرطة إلى آخر وحل لغز بلاغ يلي بلاغ حيث يشرفون على تشكيل فرق بحث رفيعة المستوى تقضي أياما طويلة حتى الوصول للجاني وحل اللغز والحفاظ على حق الدم.



مقتل موظفة في الحرم الجامعي



"نورهان حسين" موظفة برعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة في أواخر شهر سبتمبر الماضي كانت تجلس داخل مكتبها تتبادل الأحاديث الطريفة رفقة زملائها كما اعتادت خاصة أنها محبوبة بين الجميع وخفيفة الظل، لتتحول الضحكات إلى صرخات مرتفعة فور دوي اطلاق رصاص اخترق جسد نورهان وسط دهشة ومفاجأة المحيطين بها خاصة عندما اتجهت أنظارهم إلى القاتل فلم يكن سوى أحمد حسين الدسوقي زميلهم الذي رفضت المجني عليها نورهان الارتباط به عدة مرات ليقرر الانتقام منها واشعال النيران بسيارتها وعندما اتهمته تم حبسه وعقب خروجه من السجن عاد لينتقم منها فقتلها في مقر عملها.

رحلة هروب لعدة ساعات قضاها المتهم بعيدا عن اعين رجال الشرطة التي كانت تترصد له في كل مكان حتى علم أنه لا فائدة من الهرب ليقرر التخلص من حياته بنفس سلاح الجريمة الذي قتل به نورهان، وأغلقت القضية بوفاة الجاني.



الماوي ضحية بيتبول شرس

في شهر مارس من العام الذي أوشك على الانتهاء دفع محمد محب الماوي مدير بنك بالشيخ زايد حياته ثمنا لشراسة كلب جارته المذيعة الشهيرة عندما طلب من جيرانه الإبقاء على الكلب مربوطا تفاديا لعنفه خاصة انه من نوع البيتبول المشهور بالشراسة وقوة الفك التي تفتك بمن تطاله أسنانه، كان الماوي مع ابنه متجهين لمنزلهما عندما طرق باب شقة جارته المذيعة ليطلب منها التأكد من ربط كلبها جيدا لقوته الجسمانية وسابقة شروعه في إيذاء وقتل عدة اشخاص، اثناء التحدث مع مدير المنزل خرج الكلب مسرعا مهاجما "الماوي" ليسقطه على الأرض ويعقره بشدة وتم نقله الى المستشفى بعد تخليصه بصعوبة من بين فكي الكلب.



شهر قضاها الماوي في غيبوبة قبل أن تعلن أجهزة المستشفى صافرة النهاية ويقدم زوج المذيعة للمحاكمة وتعاقبه المحكمة بالسجن 3 سنوات قبل ان تخففها محكمة الاستئناف لـ6 أشهر.



المساخيط ولعنة الفراعنة في الواحات

شهر أكتوبر كان شاهدا على جريمة بشعة تضمها محافظة الجيزة لسجلها الحافل بعد العثور على 3 جثث لرجال في سيارة وسط صحراء الواحات البحرية، فريق أمني رفيع المستوى قضى عدة أيام في حل اللغز خاصة ان الجثث الثلاثة تبين انهم من محافظة كفر الشيخ وتوجهوا لمحافظة الوادي الجديد لشراء وبيع قطع اثرية لأول مرة في حياتهم الا ان صديقهم الذي استضاف اللقاء المشبوه لعب الشيطان برأسه عندما علم بامتلاكهم لمبلغ مالي كبير فانهي حياتهم دفعة واحدة برصاصات متفرقة.

الصديق الغادر نجحت مباحث الجيزة في ضبطه وبحوزته 300 الف جنيه سرقها من جثث أصدقائه قبل ان يكتشف أمره ويبدأ طريقه إلى عشماوي.



هالوين وخمور.. جدل حفل المنصورية

على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا انتشرت مقاطع فيديو لفتيات تصدر استغاثة من التعرض للاغتصاب ومحاولات السرقة والقتل داخل فيلا بمنطقة المنصورية خلال حفل "هالوين" أقامته مدرستهم في فيلا لتتحرك في وقت قليل وزارة الداخلية لتفحص حقيقة البلاغ ومدى صحته، فترة قليلة من البحث والتحري تبين خلالها كذب كافة الروايات التي ترددت حول الحفل ووقوع جرائم بداخله ليتبين ان الامر مجرد اعتداء من أهالي المنطقة على رواد الحفل بعد ازدياد صخبهم واصواتهم وتناولهم الخمور وتدخينهم المخدرات.

تحقيقات واستجوابات انتهت بإحالة 12 متهما في حفل المنصورية الى محكمة الجنايات حتى براءتهم المحكمة جميعا من الاتهامات المنسوبة اليهم.

مصرع أشرف عبد الغفور

قبل ان ينتهي عام 2023 سجلت بداية شهر ديسمبر الجاري حادث مروع فقد الوسط الفني على اثره الفنان القدير اشرف عبد الغفور بعدما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى يقودها فنان تشكيلي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم والذي قال خلال التحقيق معه انه لم يكن يقصد التسبب في وفاة الفنان اشرف عبد الغفور وانما فوجئ بسيارته توقفت امامه ولم يتمكن من تفاديها.