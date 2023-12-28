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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أطنان مستخبية.. كيف عالجت مباحث ونيابة الجيزة تخزين 138 فدان بصل واحتكارها؟

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول احتكار كميات ضخمة من محصول البصل في مدينة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة. 

بعد تداول معلومات ومقاطع فيديو حول تخزين أطنان من البصل بهدف احتكارها ورفع اسعارها في السوق وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مكبرة من الادارة العامة لمباحث التموين مدعمة بادارة البحث الجنائي لمديرية امن الجيزة لفحص الواقعة وبيان حقيقتها وضبط المحتكرين. 

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن وزارة الزراعة شنت حملات على مناطق زراعة البصل خاصة مركز منشاة القناطر بالجيزة ففوجئت بتخزين كميات ضخمة من المحصول ما ادى لارتفاع اسعاره لأكثر من ٤٠ جنيها للكيلو، فتولت وزارة الزراعة ابلاغ جهاز حماية المستهلك الذي شن حملة أكدت ما اسفرت عنه حملة وزارة الزراعة. 

فتحركت قوات الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين وعقب الانتهاء من حصر الكميات المخزنة من البصل صدر توجيه وقرار عاجل من نيابة شمال الجيزة الكلية بتجميع كافة الكميات وتسليمها لوزارة التموين التي تتولى توزيعها على التجار بأسعار مناسبة وهو ما ادى لانخفاض السعر الى ٢٥ و ٢٠ جنيها للكيلو خلال الايام الماضية. 

وتقوم وزارة الزراعة بتقدير ثمن المحصول المجمع من الاراضي وتسدد وزارة التموين ثمنه لمالك الارض بعد بيعه. 

 

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ورصدت وزارة الزراعة 138 فدانا فى قريتين مخزن بهم أكثر من 150 ألف طن بصل وتم ضخ 25 % من البصل وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك الا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير بتحرير محاضر ل 30 تاجرا محتكرا للبصل مشيرا الى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التى يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة .
 

وتم التحفظ بمعرفة مباحث التموين واستلام السلعة، وبدأ البصل فى النزول للأسواق وسيصل سعر الكيلو 20 جنيها. 

منشأة القناطر البصل احتكار جهاز حماية المستهلك التموين

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