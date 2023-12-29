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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سياسي: رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية تشمل الجوانب السياسية والإنسانية

مصر تقدم العدم لغزة
مصر تقدم العدم لغزة

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل مازالت تسير في مخططها المنهجي الذي يهدف بشكل رئيسي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عبر عده إجراءات أهمها فرض التهجير على الشعب الفلسطيني سواء طان هذا التهجير قسري او طوعي وفي كلتا الحالتين هذا العدوان المنهجي يهدف الى تغير ديموجرافي في قطاع غزة بحيث يؤثر ذلك على مسار القضية الفلسطينية ثم إخراج قطاع غزة من اي حلول ممكن في المستقبل تؤدي او تندرج الى دولة فلسطينية. 


واكد مطاوع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، انه رغم ما تفعله إسرائيل والمنهج الصهيوني المكثف المستمرمنذ اكثر من ٨٢ يوما حتي هذه اللحظة الا ان مصر منذ البداية وضعت عدة خطوات قيد التنفيذ لاحباط هذا المخطط وأولي هذا الخطوات هو تعزيز صمود الفلسطينين، وضغطت مصر بشكل مباشر من أجل زيادة عدد المساعدات بكميات كبيرة برغم عرقلة إسرائيل.

مصر استقبلت الحالات الحرجة الخطيرة من الفلسطنيين لعلاجهم 

وأردف المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر وضعت منهجا لعلاج الجرحي وهذا العلاج يحقق تخفيف عدد الجرحي المتواجدين والحالات الخطيرة الموجودة بالمستشفيات الفلسطينية خصوصا ان هناك معظم المستشفيات قد خرجت من الخدمة.

اقيمت المرحلة الاولي من مخيم الهلال الاحمر في منطقة خان يونس من أجل أبقاء الفلسطينيين بها

وأقيمت المرحلة الاولي من مخيم الهلال الاحمر في منطقة خان يونس  وهذه اهم الخطوات التي تم اتخاذها وهو بناء مثل هذه المخيمات من أجل ابقاء الفلسطينين فى دولتهم.

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