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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

ورشة تعريفية بدمياط لتأهيل المستشفيات الخاصة للانضمام للتأمين الصحي الشامل

صدى البلد

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، ندوة تعريفية بمحافظة دمياط لشرح معايير الجودة للمستشفيات ، وتعريف الاعضاء من دمياط كيفية الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.

حضر الورشة التدريبية الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، والدكتور  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام ابو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وممثلين عن نقابة الأطباء والمستشفيات الخاصة والحكومية بدمياط، وتم الاجتماع بقاعة المؤتمرات بجامعة دمياط.


وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن الهدف من المنظومة الصحية الشاملة هو تقديم خدمة طبية بمستوى جودة عالية لجميع المواطنين المشتركين في المنظومة، لتلقي خدمة علاجية التي يتم تغطيتها من كافة المستشفيات والمراكز العلاجية من خلال التعاقد المباشر مع هذه المنشآت التي يجب ان تكون حاصلة علي شهادة الجودة المصرية بمراحلها وتعريفاتها والرقابة عليها بما يتناسب مع المواطن المصري وبمعايير عالمية بحيث تكون الجودة هي الشعار الاساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تراعي أدق التفاصيل و مربوطة بكافة الهيئات ذات الصلة.

واضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أنه يمكن علاج اي مواطن في اي مستشفى متعاقدة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل دون إلزامه بمستشفى محدد.

وأضاف عبد المجيد، أن الورشة التعريفية بدمياط، هي الورشة  الخامسة التي تقيمها الغرفة تهدف إلي  شرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وسبقها ورشة في محافظات القاهرة والجيزة، والاسكندرية، والمنوفية والقليوبية، والمنيا، موضحا أن الغرفة ستواصل عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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