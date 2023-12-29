الأوقاف: الصحة الإنجابية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.



التقى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة بورسعيد اليوم الجمعة 29/ 12/ 2023م، بحضور د. شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر سابقًا، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عماد محمد هيبه مدير شئون الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمحافظة.

وزير الأوقاف : مبادرة حصن طفلك بالقرآن تُعنى باحتضان أطفال الابتدائية والإعدادية

وفي كلمته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف معربًا عن سعادته بمشاركة وزير الأوقاف أهالي محافظة بور سعيد في عيدها القومي، مؤكدًا أن الله (عز وجل) قد وهب محافظة بورسعيد بالكثير من حفظة القرآن الكريم، وأن هناك الكثير من المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة بور سعيد، مقدمًا الشكر لوزارة الأوقاف التي تحظى بسجل كبير ومشرف من الإنجازات.