كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة خلال 48 ساعة

أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72.

وخاص مجاهدو القسام اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG موقعين عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

وكانت مصادر عبرية قد قالت أن الساعات الـ24 الماضية شهدت إصابة 21 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال.

وقالت المصادر العبرية أن عدد مصابي جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في القطاع ارتفع الي 936 عسكريا.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد قال في وقت سابق ان جنود الاحـتلال يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع

وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان له الي ان الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل

ولفت أيضا الي ان الجنود سرقوا نقودًا وذهبًا وتحفًا ومعادن ومشغولات يدوية نُقدّر أنها بعشرات ملايين الدولارات