عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. القبض على شخص سكب زجاجة بنزين على سيدة

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على شخص يستقل دراجة بخارية قام بسكب زجاجة بنزين على سيدة أثناء سيرها أسفل كوبري محمد بدوي وإشعال النيران بملابسها  لولا تدخل المارة بإطفاء النيران المشتعلة فى ملابس السيدة تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص يستقل دراجة بخارية بسكب زجاجة بنزين على  سيدة تدعى ع . ا 38 سنة، مقيمة بمدينة المنيا ولاذ بالهرب.

تعليم المنيا تنظم معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا

القصة الكاملة لضبط 1855 قطعة أثرية بمنزل موظف بالمعاش في المنيا.. شاهد

تم نقل المجنى عليها إلى مستشفى الحروق وتبين إصابتها بحروق فى الوجه والرقبة والصدر.

وتبين من الفحص، أن المتهم كان يستقل دراجة بخارية  ويحمل زجاجة بنزبن وقام بسكبها على المجنى عليها، مما أسفر عن اشتعال النيران بملابسها، وتمكن المارة أسفل كوبرى محمد بدوى بإطفاء ألسنة اللهب ونقلها إلى المستشفى تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

اشتعال النيران الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على المتهم غرفة عمليات النجدة محضر بالواقعة تحرر محضر بالواقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

موضوعات متعلقة

تعليم المنيا تنظم معرض ISEF 2024 بمشاركة 229 طالبا

ترشيحاتنا

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

سبب صادم وراء إلغاء السوبر التركي في السعودية

بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر

بعد ظهور النتيجة | تفاصيل أول انتخابات إلكترونية بـ هيئة قضايا الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ