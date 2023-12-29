المنيا .. القبض على شخص سكب زجاجة بنزين على سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على شخص يستقل دراجة بخارية قام بسكب زجاجة بنزين على سيدة أثناء سيرها أسفل كوبري محمد بدوي وإشعال النيران بملابسها لولا تدخل المارة بإطفاء النيران المشتعلة فى ملابس السيدة تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص يستقل دراجة بخارية بسكب زجاجة بنزين على سيدة تدعى ع . ا 38 سنة، مقيمة بمدينة المنيا ولاذ بالهرب.

تم نقل المجنى عليها إلى مستشفى الحروق وتبين إصابتها بحروق فى الوجه والرقبة والصدر.

وتبين من الفحص، أن المتهم كان يستقل دراجة بخارية ويحمل زجاجة بنزبن وقام بسكبها على المجنى عليها، مما أسفر عن اشتعال النيران بملابسها، وتمكن المارة أسفل كوبرى محمد بدوى بإطفاء ألسنة اللهب ونقلها إلى المستشفى تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.