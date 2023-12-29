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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على «الواي» في الدوري

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على حساب فريق «الواي»، في المباراة التي ‏جمعت الفريقين اليوم الجمعة‎.‎

أقيمت المباراة على صالة أبو الهول، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، ‏لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة‎.‎

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-8، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-2، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة ‏‏25-12، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة‎.‎

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري غدًا على صالة الاتحاد.‏

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