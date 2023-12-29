سيدات طائرة الأهلي يفوز على «الواي» في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على حساب فريق «الواي»، في المباراة التي ‏جمعت الفريقين اليوم الجمعة‎.‎

أقيمت المباراة على صالة أبو الهول، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، ‏لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة‎.‎

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-8، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-2، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة ‏‏25-12، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة‎.‎

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري غدًا على صالة الاتحاد.‏