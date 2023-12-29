الإمارات: كل وعود الاحتلال بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة باتت واهية

قالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن اعتمد قرارا، صاغته دولتي الإمارات واليابان؛ لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان.

وأوضحت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة: كل الوعود الإسرائيلية بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة باتت واهية، وأصبح من الضروري اتخاذ خطوات جريئة بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقالت أيضا: الحرب في قطاع غزة تتسبب في غرس التفكير المتطرف بالشرق الأوسط.

ولفتت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، إلى أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة العربية، بات يمثل نقطة لا عودة.

وأردفت: بدأت الحرب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وقيل لنا إنها للدفاع عن النفس، ومع مرور 3 أشهر؛ اكتشفنا أن الوعود كانت واهية.

ومن جهته، أوضح ممثل فلسطين لدى مجلس الأمن السفير رياض منصور، أن إسرائيل تحاصر 2.3 مليون شخص في غزة، مشيرا الي الأشهر الماضية كانت الأسوأ لسكان الضفة الغربية.

وأضاف نائب المندوب الفلسطيني: 8000 فلسطيني تحت ركام مبان استهدفها القصف الإسرائيلي وان صمود الشعب الفلسطيني هو عدو إسرائيل الأساسي.

وأكد أن إسرائيل تجبر سكان غزة على النزوح وتحويل القطاع إلى مكان غير قابل للعيش؛ حيث أن الأشهر الماضية كانت الأسوأ لسكان الضفة الغربية.