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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية، حالة من التراشق اللفظي بين لاعب النادي الأهلي إمام عاشور ورضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق.

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

 

وهاجم إمام عاشور بعد المباراة رضا عبد العال، قائلا: "منظومة الأهلي تمنعني أرد علي واحد مسمي نفسه الهجاص.

ورد رضا عبد العال، على إمام عاشور قائلا: "أنت لاعب وشك نحس الأهلي والفريق خسر بطولتين بعد ما انتقلت ليهم.

بعد تصريحات إمام عاشور والأخبار حول محتملة معاقبته، قام النادي الأهلي بالرد بشكل فكاهي وفي سياق إيجابي. 

ولمتابعة المزيد حول تراشق إمام عاشور ورضا عبدالعال وموقف الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

امام عاشور رضا عبد العال الهجاص وشك نحس الفريق خسر بطولتي

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رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

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