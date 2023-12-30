الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

شهدت الساعات الماضية، حالة من التراشق اللفظي بين لاعب النادي الأهلي إمام عاشور ورضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق.

وهاجم إمام عاشور بعد المباراة رضا عبد العال، قائلا: "منظومة الأهلي تمنعني أرد علي واحد مسمي نفسه الهجاص.

ورد رضا عبد العال، على إمام عاشور قائلا: "أنت لاعب وشك نحس الأهلي والفريق خسر بطولتين بعد ما انتقلت ليهم.

بعد تصريحات إمام عاشور والأخبار حول محتملة معاقبته، قام النادي الأهلي بالرد بشكل فكاهي وفي سياق إيجابي.

ولمتابعة المزيد حول تراشق إمام عاشور ورضا عبدالعال وموقف الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: