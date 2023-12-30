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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب..أومال بعد الجواز هتعملوا إيه| صورة مثيرة لـ ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

 

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي.

 

أومال بعد الجواز هتعملوا إيه| صورة مثيرة لـ ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا

هاجم أحد المتابعين الفنانة ثراء جبيل بعد نشرها عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها مختار الديناري في الطبيعة، دون الظهور بفستان زفاف تقليدي وبدلة للعروسين.

 

الموسيقي حلمي بكر يكشف لـ "صدي البلد" تطورات حالته الصحية

يتواجد حاليًا المُلحن الموسيقي القدير حلمي بكر، في منزله، وذلك بعد خروجه منذ أيام من أحد مستشفيات منطقة الدقي القريبة من منزله، والذي قرر الذهاب له بعد شعوره بوعكة صحية شديد، لكنه خرج منه على "كرسي مُتحرك"، غير قادر على المشي تمامًا.

 

تركي آل الشيخ بصحبة كريم عبد العزيز ومحمد إمام وماجد الكدواني|صور

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التقاء عدد من النجوم، وهم كريم عبد العزيز ومحمد عادل إمام وماجد الكدواني خلال تواجدهم بالرياض.
 

بحبكم يا صديقاتي الحلوين.. إلهام شاهين تتألق مع هالة صدقي وليلى علوي

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بفيديو جديد لها، رفقة صديقاتها من الوسط الفني الفنانة هالة صدقي، وليلى علوي.

الأخبار المحلية الهيئة العامة للترفيه السوشيال ميديا الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة ثراء جبيل الفنانة هالة صدقي المملكة العربية السعودية

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