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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ بصحبة كريم عبد العزيز ومحمد إمام وماجد الكدواني|صور

تركي آل الشيخ والنجوم
تركي آل الشيخ والنجوم

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التقاء عدد من النجوم، وهم كريم عبد العزيز ومحمد عادل إمام وماجد الكدواني خلال تواجدهم بالرياض.

ونشر "الشيخ"، عبر حسابه على إنستجرام عدد من الصور مع كل نجم منهم بالإضافة إلى صورة جماعية.

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ويعرض لكريم عبد العزيز حاليا في السعودية مسرحية تحمل اسم السندباد والتي تدور أحداثها حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة العرض بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما يعرض للفنان محمد عادل إمام في دور العرض السينمائي فيلم "أبو نسب" الذي بدأ عرضه أمس الخميس بالدول العربية.

فيلم " أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

إخراج أحمد الجندي الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية عادل إمام فيلم أبو نسب كريم عبد العزيز محمد عادل امام

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