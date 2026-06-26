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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 40 يوما رعاية.. حضانات مستشفى أجا تنقذ طفلة مبتسرة تزن كيلو جراما| ما القصة ؟

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بقسم الحضانات بمستشفى أجا النموذجي بمحافظة الدقهلية في إنقاذ طفلة مبتسرة بعد رحلة علاج ورعاية مكثفة استمرت 40 يومًا، في إنجاز يعكس كفاءة الفرق الطبية وجاهزية أقسام الحضانات بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة لحديثي الولادة.

القصة الكاملة 

واستقبل قسم الحضانات طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر أربعة أيام، محولة من إحدى الحضانات الخاصة، بعمر رحمي 32 أسبوعًا ووزن بلغ كيلو جرامًا واحدًا فقط، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابتها بضيق تنفس شديد من الدرجة الثالثة نتيجة التهاب رئوي حاد.

وبدأ الفريق الطبي في التعامل مع الحالة، حيث تم وضع الطفلة على جهاز دعم التنفس (CPAP)، ثم احتاجت لاحقًا إلى جهاز التنفس الصناعي الكامل، قبل أن تتحسن حالتها تدريجيًا ويتم تحويلها إلى جهاز الأكسجين عالي التدفق (High Flow).

وواجه الفريق الطبي تحديًا كبيرًا خلال رحلة العلاج، إذ استمرت الطفلة في الاحتياج إلى الأكسجين لمدة 35 يومًا، قبل أن تنجح محاولات فصلها عنه تدريجيًا مع المتابعة الدقيقة على مدار الساعة حتى أصبحت تتنفس بصورة طبيعية.

كما اعتمدت الطفلة في بداية العلاج على التغذية من خلال أنبوب المعدة، ثم جرى التدرج تدريجيًا حتى تمكنت من الرضاعة الطبيعية من الأم بصورة كاملة، إلى جانب إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، والتي شملت الموجات فوق الصوتية على المخ والقلب، وفحص قاع العين، والتحاليل الدورية للاطمئنان على حالتها الصحية.

وغادرت الطفلة المستشفى بعد 40 يومًا من الرعاية الطبية المكثفة بحالة صحية مستقرة، وقد ارتفع وزنها إلى 1.750 كيلوجرام، مع تحديد برنامج متابعة دورية بقسم الحضانات لمتابعة النمو والحالة الصحية.

وأكد  الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار دعم خدمات الحضانات وحديثي الولادة بالمستشفيات، بما يضمن توفير رعاية متخصصة للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والصيدلة وهيئة التمريض بقسم الحضانات تحت إشراف الدكتور محمد الشبراوي مطر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس القسم، وما يبذلونه من جهود مخلصة في رعاية الحالات الحرجة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

الدقهلبة محافظه اجا حضانات

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