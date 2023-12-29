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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تهدد نظام «التأمين الشامل».. طلب إحاطة لوزير الصحة لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء

إيرين سعيد عضو لجنة
إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ضعف دور وزارة الصحة واللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي، ووقف هجرتهم خارج البلاد، وتحسين بيئة العمل.

وأكدت "سعيد" في طلبها، أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التي ستواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى مصر، مشيرة إلى أن عدد الأطباء لن يكون كافيا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية.

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وطالبت عضو صحة البرلمان، بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء ، محذرة من استمرارها؛ لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل خاص والقطاع الطبي بشكل عام.

إيرين سعيد وزير الصحة رئيس الجمهورية وزارة الصحة نظام التأمين الصحى

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