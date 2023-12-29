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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال : الضربات المكثفة بلبنان تهدف لإبعاد حزب الله عن الحدود

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن جيش الاحتلال نفذ غارات جوية كبيرة في الأيام الأخيرة ضد حزب الله، على أمل إبعادها عن الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في اليومين الماضيين، أكملنا سلسلة من الضربات واسعة النطاق بالطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية على أهداف لحزب الله"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف "تم ضرب أهداف في جميع مناطق لبنان، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمجمعات العسكرية والبنية التحتية".

وتابع: "نحن مستمرون في تنفيذ هجمات مكثفة وإلحاق الضرر بانتشار حزب الله الذي كان بالقرب من الحدود الشمالية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري الضربات المكثفة في لبنان إبعاد حزب الله عن الحدود الحدود الشمالية لإسرائيل

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