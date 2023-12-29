جيش الاحتلال : الضربات المكثفة بلبنان تهدف لإبعاد حزب الله عن الحدود

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن جيش الاحتلال نفذ غارات جوية كبيرة في الأيام الأخيرة ضد حزب الله، على أمل إبعادها عن الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في اليومين الماضيين، أكملنا سلسلة من الضربات واسعة النطاق بالطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية على أهداف لحزب الله"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف "تم ضرب أهداف في جميع مناطق لبنان، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمجمعات العسكرية والبنية التحتية".

وتابع: "نحن مستمرون في تنفيذ هجمات مكثفة وإلحاق الضرر بانتشار حزب الله الذي كان بالقرب من الحدود الشمالية".