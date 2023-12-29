عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد غير مسبوق .. يونيفيل : قلقون من الأحداث في جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 استنكرت نائبة الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" كانديس ارديل، حادثتي الاعتداء على القوات الدولية في بلدتي الطيبة وكفركلا، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاك للقانوني الدولي والقرار 1701 والقانون اللبناني".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية؛ فقد شددت على ضرورة أن "تمنح اليونيفيل حرية الحركة لتتمكن من اداء مهامها"، معربة عن قلقها من التطورات جنوباً بحيث يمكن ان تؤدي اي حادثة الى تصعيد غير مسبوق.

وذكرت أيضا  " نتعاون وننسق مع السلطات اللبنانية بشكل متواصل في موضوع الحادثتين هذ الأسبوع، والأمر جدّي للغاية بالنسبة إلينا، لأن العناصر هم من حفظة السلام هنا في جنوب لبنان لتأمين الاستقرار والسلام في المنطقة واي اعتداء عليهم نأخذه على محمل الجد وهو انتهاك للقانون الدولي والـ1701 وللقانون اللبناني وقد طلبنا من السلطات اللبنانية التحقيق في الموضوع لمنع تكراره لأن النساء والرجال يتواجدون هنا في جنوب لبنان لمساندة الشعب، والتأكد من العودة الى الوضع الذي كنا عليه من قبل".

وحول موضوع حرية التحرك للقوات الدولية، اعتبرت ارديل أن "من الأهمية بمكان أن نتمتع بحرية الحركة والا سنكون عاجزين عن تطبيق القرار 1701 والذي يهدف الى اعادة لبنان الى حالة الاستقرار والأمن وان لم نتمتع بحرية الحركة لن نتمكن من القيام بمهامنا".  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. كيف ساهمت الإفراجات الجمركية عن البضائع في امتصاص التهاب الأسعار؟

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

انتهاء 96% من مشروعات تطوير ميناء غرب بورسعيد .. انفوجراف

القضاء على الأونروا.. الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج الوكالة الإغاثية من قطاع غزة

مصطفى بكري: الرئيس السيسي حاور العالم لحل القضية الفلسطينية

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

جلسة تصوير جريئة.. أبرز إطلالات ثراء جبيل رفقة خطيبها

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ