نيبال.. الكشف عن أسرار حادث طائرة بعد سنة من وفاة العشرات

كشفت السلطات في نيبال عن كواليس جديدة حول واقعة تحطم طائرة ركاب منذ قرابة عام، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الركاب.



وذكرت السلطات النيبالية في بيانها عن أسباب الحادث، أن الخطأ البشري هو السبب وراء حادث تحطم طائرة أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 72 شخصا، في يناير الماضي، في أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد الواقعة في جبال هيمالايا منذ العام 1992.



وأوضحت تقارير إعلامية أنه بعد أشهر من التحقيقات، "من الناحية التقنية، كانت الطائرة في حال جيدة، لكننا نعتقد أن مناورة بشرية سيئة تسببت في تحطمها"، موضحا أنه تم استخدام "مقبض سيّئ" في قمرة القيادة.



وذكر التقرير الذي تم تقديمه إلى وزارة السياحة أن "تشغيلا غير مقصود" لضوابط التحكم التي قطعت قوة دفع الطائرة، أدى إلى فقدانها الارتفاع حتى تحطمها.

وتحدث النص أيضا عن "عوامل بشرية مثل عبء العمل الكبير والإجهاد الذي يبدو أنه أدى إلى ارتكاب خطأ في تحديد المراوح واختيارها".

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إيه تي آر 72" ذات محركين تابعة لشركة خطوط يتي النيبالية والتي كانت تقل 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، بينما كانت في طريقها بين العاصمة كاتماندو وبوخارا (وسط).