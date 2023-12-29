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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتجاوز الكونجرس مرة أخرى للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل

صدى البلد

استخدمت إدارة الرئيس جو بايدن سلطات الطوارئ للمرة الثانية هذا الشهر لإصدار الضوء الأخضر لبيع أسلحة طارئة لإسرائيل، متجاوزة موافقة الكونجرس. يعيق فصيل داخل الحزب الجمهوري جهود بايدن لتأمين حزم أسلحة إضافية لكل من إسرائيل وأوكرانيا، بحجة أن الأموال يجب أن يتم توجيهها نحو معالجة القضايا المحلية مثل الهجرة.

 

في مواجهة المعارضة في الكونجرس، استخدم الرئيس بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على عملية البيع بشكل مباشر، وهو ما يمثل الحدث الثاني في ديسمبر. وأفادت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نيابة عن الرئيس بايدن، قرر أن هناك حالة طوارئ، مما يبرر الموافقة الفورية على بيع معدات بقيمة 147.5 مليون دولار (115 مليون جنيه إسترليني) ضرورية لتشغيل قذائف 155 ملم اشترتها إسرائيل سابقًا.

 

شددت وزارة الخارجية في بيانها على الضرورة الملحة لمعالجة احتياجات إسرائيل، وأكدت من جديد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. وتؤكد الإدارة أن حماية إسرائيل من التهديدات الوشيكة تتماشى مع المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يواجه طلب الرئيس بايدن حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار (83 مليار جنيه إسترليني) تقريبًا، تشمل دعم أوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى، عقبات في الكونجرس بسبب التحديات التي يفرضها الفصيل الجمهوري المعارض. 

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