إيناس الدغيدي: «ياسمين صبري عندها وش وجسم جميل.. ولو هعمل فيلم في 2024 هاختارها»

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن الفنانة ياسمين صبري تحتاج إلى مخرج جيد؛ كي يخرج منها الكثير من إمكانياتها للجمهور، في الأدوار والشخصية التي يحبها الجمهور، معقبة: "عندها وش جميل وجسم جميل، ولديها عقل جيد".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "معندناش ممثلات بالطلة والهيبة دي، وياسمين صبري عندها كاريزما، محتاجة تتوجه فقط"، منوهة بأنها إحدى الفنانات الجميلات في الوسط الفني.

وأشارت إلى أنها تعجبها النجمات الجميلات في الأفلام، كالفنانة ياسمين صبري، مضيفة: "لو كنت هخرج عمل في 2024؛ لكنت اخترت ياسمين صبري، لما تمتلكه من كاريزما جيدة".