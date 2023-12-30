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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: إمام عاشور بنص مستواه مع الأهلي وقادر على صناعة تاريخ

امام عاشور
امام عاشور

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن إمام عاشور قادر على أن يكون نجما كبيرا داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر طوال السنوات المقبلة.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" إمام عاشور لاعب مميز وصاحب إمكانيات كبيرة للغاية ويستطيع النجاح مع الأهلي ومنتخب مصر طوال السنوات المقبلة".

وأضاف:" إمام عاشور كل ذلك يلعب بنصف مستواه ولو استطاع العودة مرة أخري للمستوي بشكل كامل سيكون من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية".

وتابع:" اطالب إمام عاشور بعدم الرد علي الانتقادات التي تصل لهجوم شخصي، لأنه لاعب مهم دائما ستسمع هجوم غريب ولكن أنت لاعب رائع".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز أمام مودرن فيوتشر مقابل هدفين.

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