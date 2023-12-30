تجهيز قافلة الأزهر للدخول إلى قطاع غزة من معبر رفح

تستعد قافلة المساعدات الإنسانية الرابعة التابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، للدخول إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري ، حيث وصلت إلى محافظة شمال سيناء 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه نقية ومستلزمات معيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب تضامنا مع الشعب الفلسطيني .

وقد شارك في تجهيزها وفودا من ٧٠ دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر، والذي ناشد الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة “أغيثو غزة”.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أنه من المقرر أن تدخل القافلة، خلال الأيام القادمة،إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري

أغيثوا غزة:

و قد سبق إدخال ثلاثة قوافل تابعة لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، التي وجَّه بها فضيلة الإمام، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.