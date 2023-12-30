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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: الارتقاء بالتعليم الجامعي وسيلتنا لتحقيق التنمية بشكل ناجح وعلمي

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن الارتقاء بالتعليم الجامعي هو وسيلتنا الأهم، ليس فقط للحاق بالعصر، وإنما أيضا لتحقيق التنمية بشكل ناجح ومدروس وعلمي. 


وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان "أهمية تطوير التعليم العالي" - أن تعليمنا الجامعي شهد نقلة نوعية هائلة في السنوات القليلة الماضية، بدليل أن كثيرا من أرقى جامعات العالم باتت تأتي إلى مصر للدخول في شراكات وبرامج تعليمية متقدمة جدا مع جامعاتنا العريقة، مثل جامعة القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والمنصورة وغيرها.


وأشارت إلى ما أعلنه قبل أيام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أن 28 جامعة مصرية تم إدراجها في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات، وذلك من بين 115 جامعة عربية أدرجت في التصنيف.. مضيفة أن هذا الإدراج ليس عشوائيا، ولا هو على سبيل المجاملة، بل يتم بناء على معايير دولية يجب أن تتوافر في الجامعة كي تنضم إلى التصنيف، وربما يكون ضروريا هنا الإشارة إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المركز الثاني عربيا، وعين شمس في المركز الرابع، والمنصورة في المركز الخامس؛ وهو ما يعكس مدى التقدم الذي يحققه التعليم الجامعي المصري يوما إثر يوم.


وأوضحت أن أهمية تطوير التعليم الجامعي تتمثل في حقيقة أن تعليمنا العالي ظل تقليديا، يعتمد على الأساليب العتيقة في التلقين، وهو ما تجاوزه العالم المتحضر منذ مدة طويلة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي التطبيقي.


وتابعت "الأهرام" أن القائمين على التعليم تنبهوا إلى هذه الحقيقة، فشهدت برامج ومناهج الدراسة تحديثا متلاحقا، وتضمنت إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) رؤية شاملة لتطوير التعليم العالي، موضحة أن مصر تشهد حاليا نهضة شاملة في شتى المجالات، ولا يعقل أن يتخلف عن تلك النهضة طلاب الجامعة، الذين ستقوم على أكتافهم هذه النهضة.

جامعة القاهرة عين شمس الأزهر وزير التعليم العالي

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