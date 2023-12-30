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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقتحم كفر عقب شمال القدس

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت  كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت  ارتفاع عدد ضحايا العدوان  إلى 21507 شهداء و 55925 جريحاً وذلك في اليوم الـ84 من العدوان.

وكان الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد قال  إنّ الواقع في ‏غزة مؤلم للغاية، وبخاصة المنظومة الصحية حيث تتلقى يوميا ضربات موجعة من ‏قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى استشهاد 312 من الكوادر الصحية منذ بداية ‏العدوان، من بينها نماذج وطاقات بشرية نوعية وتم اعتقال 99 من الكوادر الطبية ‏على رأسهم مدراء مستشفيات شمال وقطاع غزة، كل ذلك يجعل المنظومة الصحية ‏هشة منهارة بشكل كبير.

 
وأضاف "القدرة"، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة ‏الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف على نحو مركز كل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ ‏ذلك مع بداية العدوان حيث خنق المنظومة الصحية ومنع إدخال الامدادات الطبية ‏والوقود وقطع الكهرباء والماء عن المستشفيات والأحياء السكنية، مشددًا على أن ‏المنظومة الصحية في شمال القطاع أبيدت بالكامل وأنهى الاحتلال الوجود الصحي ‏في شمال قطاع غزة وبات أكثر من 800 ألف نسمة في هذه المنطقة دون خدمات ‏صحية تماما. ‏

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية‏، ان الاحتلال استهدف المؤسسات ‏الصحية حيث قصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة و53 ‏مؤسسة ومركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بشكل تام، بالإضافة إلى 104 سيارات ‏إسعاف وخرجت عن الخدمة بعد التدمير الكامل.
 

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