إثيوبيا.. مطالبات بالتحقيق في هجوم بطائرة مُسيرة على كنيسة بولاية أوروميا

أدانت كنيسة المؤمنين بالإنجيل الكامل الإثيوبية مقتل عددا من أعضائها في "هجوم مفاجئ" على الكنيسة الموجودة في منطقة هورو جودرو ويليجا التابعة لحكومة أوروميا الإقليمية.

وبحسب بيان الكنيسة، فقد قُتل "ثمانية من أعضاء الكنيسة" في الهجوم.

وقال رئيس الكنيسة، القس لاكو بيداسو، الذي قال إن الهجوم وقع في 25 ديسمبر الجاري، إن خمسة أشخاص أصيبوا وهم في المستشفى.

وقال القس تيكالين دابا، رئيس كنيسة الإنجيل الكامل لمنطقة هورو جودورو، لبي بي سي إنه في 25 ديسمبر 2023، تعرض أعضاء الكنيسة لهجوم بطائرة بدون طيار، وذلك عندما كان الأفراد يحصدون الذرة في حقل ذرة يقع في مبنى الكنيسة.

وأضاف أن طالبين من الصفين الثالث والسادس قتلا في الهجوم.

وقال القس تيجالي لبي بي سي إن ثمانية أشخاص قتلوا في الهجوم بطائرة بدون طيار، من بينهم قائد الكنيسة والشمامسة وحراس الأمن والعازفون والأعضاء، مطالبا بمعرفة مرتكب الهجوم والسماح للعدالة بأن تسود.

وأفادت تقارير رويترز بأن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجي تولو نفى الهجوم بطائرة بدون طيار على مجمع كنيسة بارو مولو الإنجيلية في منطقة هورو جودورو ويليجا بمنطقة أوروميا يوم الاثنين الماضي ووصفه بأنه "كاذب تمامًا".

وطلبت الكنيسة في بيانها من "الهيئة المستقلة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والمؤسسات المماثلة الأخرى النظر في الأمر".

وفي البيان نفسه، أشار رئيس الكنيسة إلى أنه "في الوقت نفسه، تسببت حكومة إقليم أمهرة في مقتل وتهجير وأضرار في الممتلكات لأعضائها في مدينة دور بيتي وبوري".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها أشخاص في مؤسسات دينية في غرب أوروميا.

وقبل عام، أعلنت الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية ميكان جيسوس مقتل 15 شخصًا في هجوم على أشخاص كانوا يتعبدون في منطقة شرق ووليجا.

وفي السنوات الأخيرة، أفادت التقارير بمقتل مئات الأشخاص في مناطق أوروميا بغرب إثيوبيا بسبب هجمات المسلحين والإجراءات التي اتخذتها القوات الحكومية.

كما تعرض العديد من الاشخاص لإصابات جسدية، واضطر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من قراهم بعد فرارهم من الهجمات.

ويقول السكان إنه منذ انتهاء جولتي المحادثات بين الحكومة وجيش تحرير الأورومو في تنزانيا، اشتد القتال في غرب أوروميا.